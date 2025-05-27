نخلة تنهي حياة سائق في حدائق القبة وقرار عاجل من النيابة

صرحت نيابة حدائق القبة بدفن جثة سائق لقى مصرعه عقب سقوط نخلة على رأسه أثناء مروره بالشارع في منطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبالانتقال والفحص تبين أثناء مرور شاب يستقل دراجة نارية بأحد شوارع منطقة حدائق القبة سقطت عليه نخلة مما أسفر عن مصرعه ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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