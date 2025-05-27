طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

في تطور لافت بقضية الدكتورة نوال الدجوي، أدلى الطبيب محمد محسن، أخصائي العلاج الطبيعي، بشهادته اليوم أمام نيابة أكتوبر الكلية، مؤكدا أنه كان الطبيب المعالج لها أثناء تواجدها في مقريها بالزمالك وأكتوبر.

وفي تصريح مثير عقب الإدلاء بأقواله، قال الطبيب محمد محسن: " أدليت بشهادتي في قضية الدكتورة نوال الدجوي بنيابة أكتوبر الكلية، حيث كنت الطبيب المعالج لها في فترات إقامتها بالزمالك وأكتوبر، وأود أن أؤكد أنه إذا أصابني أي مكروه أو تعرضت لأي أذى بسبب شهادتي، فأنا أحمل الجهات المعنية المسئولية الكاملة."

وأفاد مصدر مقرب من العائلة بأن “الكل يخشي من زوج حفيدة نوال الدجوي، ومعظم الخلافات في العائلة والصراعات هو طرف أساسي فيها”.

تفريغ هاتف المحمول للراحل

وطالبت النيابة العامة بأكتوبر بسرعة تفريغ هاتف الدكتور أحمد الدجوى حفيد الدكتورة نوال الدجوي، الذي عثر على جثته بها طلق ناري داخل فيلته بأكتوبر، وإعداد تقرير مفصل بالمكالمات التي أجراها قبل الحادث.

احمد الدجوي

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

احمد الدجوي

وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي

وقالت الداخلية في بيانها: “في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

احمد الدجوي

التحريات بشأن الدكتور أحمد الدجوي

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

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