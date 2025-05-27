حكيم يتهم شركة تشطيبات بالنصب عليه في 7 ملايين جنيه

تقدم الفنان الشعبي حكيم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه شركة تشطيبات بالاحتيال والنصب والاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه، كان دفعهم نظير تنفيذ أعمال تشطيب داخل إحدى الوحدات السكنية.

حكيم يحرر محضر ضد شركة تشطيبات

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الفنان حكيم يفيد أنه تعاقد مع شركة تشطيبات لتنفيذ أعمال التشطيب، وسدد المبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجئ بعدم تنفيذ الأعمال، وامتناع مسؤولي الشركة عن إعادة المبلغ المدفوع، ما اعتبره واقعة نصب مكتملة الأركان.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري لجمع المعلومات حول الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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