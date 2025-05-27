فيديو كشف المستور، القبض على متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في الطريق العام بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرتكب أفعالًا خادشة للحياء بالطريق العام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

فيديو كشف المستور.. ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في الطريق العام بقنا

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصًا يقوم بأفعال خادشة للحياء في أحد الشوارع العامة.

فيديو كشف المستور

وبعد الفحص والتحري، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الجهات المختصة قامت بتحليل الفيديو وتكثيف جهود البحث.

ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة

وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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