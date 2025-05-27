"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

تمكنت مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من كشف غموض واقعة إشعال النار في شاب ثلاثيني بمنطقة المحطة، وضبط الجناة.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى زفتى العام يفيد بوصول الشاب "أحمد السيد رباح"، 30 عامًا، مصابًا بحروق شديدة في مناطق متفرقة من جسد،. وعلى الفور، تم إخطار قسم شرطة زفتى، وتحركت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد سرحان، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب عبد الرافع خيري، والنقيب محمود طلعت، إلى محل الواقعة.

وبتكثيف التحريات وسماع شهود العيان، تبين أن المجني عليه كان في طريقه لزيارة شقيقته، وأثناء تواجده أمام منزلها، تدخل لفض مشادة بين شقيقته وأحد أفراد أسرتها، ليفاجأ بقيام ثلاثة أشخاص بسكب البنزين عليه وإشعال النيران فيه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وهم "محمد. ال. ت"، 35 عامًا و"محمود. م. ت"، 25 عامًا و"محمد. ف. أ"، 32 عامًا وجميعهم مقيمون بمنطقة المحطة التابعة لمركز زفتى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل إدارة البحث الجنائي تحرياتها للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها الكاملة.

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