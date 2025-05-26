الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار الفن اليوم: المهن التمثيلية تناقش وقف تصريح عمل آية سماحة.. الهضبة يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. كاظم الساهر يطالب بإيقاف الحرب في غزة برسالة مؤثرة

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

 

المهن التمثيلية تناقش وقف تصريح عمل آية سماحة عقب إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل

تلقت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي العديد من الشكاوى ضد الفنانة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.


وقال الدكتور أشرف زكي إن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة غدًا خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد “سماحة” لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

 

إلهام عبد البديع تعلن انفصالها عن زوجها وليد سامي

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عن انفصالها رسميًّا عن الملحن وليد سامي، وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته بخاصية الإستوري على حسابها على موقع فيس بوك، أنهما انفصلا منذ خمسة أيام، ولم يعلنا عن ذلك أملًا في عودتهما مجددا.

 

الجمهور يقتحم مسرح حفل جورج وسوف في السويد (فيديو)

فوجئ سلطان الطرب جورج وسوف، خلال حفله الذي أحياه أمس الأحد في السويد باقتحام معجبة المسرح أثناء تأديته أغنية أنا عاشق، وقام الأخير بمبادلتها التقبيل 


وفي نفس الحفل أيضا، قام شاب آخر باقتحام المسرحن ولكن الأمن منعه من الوصول إلي سلطان الطرب ولكن قام الأخير بوقف الغناء وطلب من الامن أن يتركه.


طارق الشناوي: كلمات أحمد السقا لـ مها الصغير جارحة وأتمنى أن ينتهي من تلك الأزمة

قال الناقد طارق الشناوي: إن الفنان أحمد السقا قام بالتشهير بـ “مها الصغير” بعد كتابته منشورًا عن انفصالهما أمام الجميع، موضحًا أنه من الممكن أن يكون كتبه في لحظة غضب ولكن كان من المفترض عليه أن يراجع نفسه أكثر من مرة.

 

أحمد عزمي: نجاحي في مسلسل ظلم المصطبة عوض من الله

قال الفنان أحمد عزمي إن الله قد عوضه بشخصية “الشيخ علاء”، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” حيث حققت الشخصية نجاحًا كبيرًا، فعلى الرغم من أنه كان قد فقد الأمل في المشاركة ضمن سباق دراما رمضان 2024، إلا أنه فوجئ بترشيحه لهذا الدور الذي يعد علامة جيدة بمشواره
 

كاظم الساهر يوجه رسالة صوتية مؤثرة للعالم لإيقاف الحرب على غزة

ناشد الفنان الكبير كاظم الساهر جميع دول العالم بالعمل على وقف حرب الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة. 


ونشر “الساهر” عبر خاصية الإستوري بحسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة صوتية مرفقة بصورة لطفلة تحمل شقيقتها الصغيرة والخوف والدمار يحاصرهما، حيث قال في رسالته: "أتمنى منكم أحبتي، أصدقائي في كل العالم، أن تتحدوا بالمحبة والسلام من أجل رفع الحصار عن أطفال غزة وشعب غزة، وأن توقفوا الظلم والاضطهاد بحق الأبرياء".

 

عمرو دياب يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. ما القصة؟

تصدر المطرب  عمرو دياب، مؤشرات البحث عبر محرك "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مجموعة من الصور التي زُعم أنها لأحدث ظهور له.


وأثارت الصور المنتشرة للهضبة جدلًا واسعًا بين الجمهور، إذ ظهر فيها عمرو دياب بإطلالة غير معتادة، حيث بدا بشعر طويل مصبوغ باللون الأصفر، في حين أنه ظهر مؤخرًا في حفله بالجامعة الأمريكية حليق الرأس وبلوك جديد يتماشى مع ملصق ألبومه القادم. 

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