كاظم الساهر يتألق في حفل دبي ويخطف الأنظار بـ"نيولوك" جديد (فيديو)

‏أحيا القيصر كاظم الساهر أمس السبت واحدة من أقوى حفلاته على مسرح أوبرا دبي، ‏وسط حضور جماهير كبير.

حفل كاظم الساهر في دبي

‏واستقبل الجمهور القيصر استقبالا حارا فور صعوده على المسرح، وأبهر الحضور بنيو لوك جديد على غير عادته.

وقدم ‏القيصر عددا من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

بعد نفاد التذاكر التي لم تلبِّ أعداد الجمهور اضطر المنظمون إلى إعلان عرض ثانٍ اليوم الأحد 18 مايو 2025.

وقال المنظمون: "مسيرة القيصر الفنية تمتد إلى أكثر من أربعين عامًا، وفي رصيده العديد من الأغاني الخالدة التي أسرت قلوب محبِّيه عبر العقود مثل "زيديني عشقًا"، "أحبيني"، و"أنا وليلى".

وأضافوا: “استمتعوا بأداء كاظم الساهر وأغانيه الساحرة على مسرح دبي أوبرا في ليلة من ليالي العمر، ستكون عامرة بالشغف والحب والذكريات الجميلة”.

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