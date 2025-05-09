الدنيا اتغيرت، سر تصدر عمرو دياب التريند بعد حديثه عن ألبومه الجديد (صور)

تصدر النجم عمرو دياب خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحفل الذي أحياه في دولة الكويت مساء أمس الخميس.

موعد ألبوم عمرو دياب الجديد

وخلال الحفل، كشف الهضبة عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يعمل عليه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سيرى النور عقب عيد الأضحى المقبل تزامنا مع موسم الصيف.

وقال عمرو دياب: "بقالي فترة شغال على الألبوم، وهينزل على العيد، حاولت أفكر زي زمان لكن الدنيا اتغيرت".

عمرو دياب يتصدر التريند

وعلى الفور، انتشرت فيديوهات الهضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول محبي وجمهور عمرو دياب جملته "الدنيا اتغيرت"، وسط العديد من الإشادات والتعليقات المميزة حول عقلية الهضبة في الحفاظ على صدارته الساحة الغنائية على مدار 40 عاما كاملة.

وأكد الكثيرون أن سر ذلك النجاح هو سعي “الهضبة” دائما لتقديم الجديد لجمهوره والمواكب للعصر والتغيرات في الأذواق الموسيقية والغنائية عبر الأجيال المتعاقبة.

حفل عمرو دياب في الكويت

وأحيا مساء أمس الخميس، النجم عمرو دياب حفلا ضخما بمنطقة الارينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات الأولى.

وخطف عمرو دياب الأنظار خلال الحفل كعادته بإطلالة مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر ووغلاوتك ووياه.

واستمتع الجمهور على مدار ساعتين بأغاني عمرو دياب بأضخم حفلات الكويت على مستوى الحضور الجماهيري.

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