عمرو دياب يثير غضب رواد السوشيال ميديا..ما القصة؟

تصدر المطرب عمرو دياب، مؤشرات البحث عبر محرك "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مجموعة من الصور التي زُعم أنها لأحدث ظهور له.

وأثارت الصور المنتشرة للهضبة جدلًا واسعًا بين الجمهور، إذ ظهر فيها عمرو دياب بإطلالة غير معتادة، حيث بدا بشعر طويل مصبوغ باللون الأصفر، في حين أنه ظهر مؤخرًا في حفله بالجامعة الأمريكية حليق الرأس وبلوك جديد يتماشى مع ملصق ألبومه القادم.

كما أظهرت الصور المنتشرة أن عضلاته بدت أكبر حجمًا مقارنة بآخر ظهور له، ما دفع الكثيرين للشك في أن هذه الصور قد تكون قديمة أو تم التلاعب بها.

وتعرض "الهضبة" لانتقادات لاذعة من بعض المتابعين الذين رأوا أن مظهره في الصور غير مناسب وغير معتاد عليه، وعلق البعض بأن إطلالته "مبالغ فيها" وتثير التساؤلات حول توقيت وحقيقة هذه اللقطات.

ألبوم جديد بعد عيد الأضحى

من جهة أخرى، يواصل عمرو دياب حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد المنتظر، والذي من المقرر طرحه بعد عيد الأضحى المبارك.

ويتعاون "الهضبة" في الألبوم مع نخبة من أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي، وعزيز الشافعي، في عمل منوّع يجمع بين الأغاني الرومانسية والدرامية.

وسيتم طرح الألبوم بشكل تدريجي عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها عمرو دياب خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي وسلوكيات الجمهور الجديد.

حفل الجامعة الأمريكية

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كثيف توافد قبل الحفل بساعات.

وبدأ الحفل بعرض فيديو وثائقي قصير يستعرض مسيرته الفنية الحافلة، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، قبل أن يعتلي الهضبة المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته الحديثة والقديمة، من بينها: "بحبه أنت"، "ده لو أنساب"، "أنت الحظ"، "مبتغيبش"، كما فاجأ جمهوره بغناء "بعد الليالي"، إلى جانب ميدلي مميز ضم أغنيات "قمرين"، "نور العين"، "ليلي نهاري"، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "وغلاوتك" من ألبوم "عودوني" عام 1998.

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