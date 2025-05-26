كاظم الساهر يوجه رسالة صوتية مؤثرة للعالم لإيقاف الحرب على غزة

ناشد الفنان الكبير كاظم الساهر جميع دول العالم بالعمل على وقف حرب الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

كاظم الساهر يدعو لإيقاف الحرب على غزة

ونشر “الساهر” عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة صوتية مرفقة بصورة لطفلة تحمل شقيقتها الصغيرة والخوف والدمار يحاصرهما، حيث قال في رسالته: "أتمنى منكم أحبتي، أصدقائي في كل العالم، أن تتحدوا بالمحبة والسلام من أجل رفع الحصار عن أطفال غزة وشعب غزة، وأن توقفوا الظلم والاضطهاد بحق الأبرياء".

كما نشر أيضا صورة مؤثرة لطفل يقف وسط الركام، وأرفقها بموال للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد، والذي تقول كلماته: "كثرُ السكوتِ على كثرة الأذى سقمٌ، قد يَسكت الجرح لكن ينطقُ الألمُ. وإن للصبر حدًا عند صاحبه، قد يسكت العقل لكن تصرخُ القيمُ".

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