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ثقافة وفنون

الجمهور يقتحم مسرح حفل جورج وسوف في السويد (فيديو)

حفل جورج وسوف، فيتو
حفل جورج وسوف، فيتو

تفاجئ سلطان الطرب جورج وسوف، خلال حفله الذي أحياه أمس الأحد في السويد باقتحام معجبة المسرح أثناء تأديته أغنية أنا عاشق، وقام الأخير بمبادلتها التقبيل 

حفل جورج وسوف في السويد 

وفي  نفس الحفل أيضا، قام شاب آخر باقتحام المسرحن ولكن الأمن منعه من الوصول إلي سلطان الطرب ولكن قام الأخير بوقف الغناء وطلب من الامن أن يتركه 

ومن ناحية اخري، وجه النجم جورج وسوف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة شكر للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد شائعة وفاته التي تداولتها بعد الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. 

جورج وسوف يوجه رسالة للسعودية 

وكتب جورج وسوف قائلا: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”.

تابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”.

 

وأردف: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة”.

 

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