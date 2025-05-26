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ثقافة وفنون

إلهام عبد البديع تعلن انفصالها عن زوجها وليد سامي

الهام عبد البديع
الهام عبد البديع

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عن انفصالها رسميًا عن الملحن وليد سامي، وأكدت عبر مقطع فيديو نشرته بخاصية الأستوري على حسابها على موقع فيس بوك، أنهما انفصلا منذ خمسة أيام، ولم يعلنًا عن ذلك أملًا في عودتهما مجددا.

وأضافت إلهام أنهما انفصلًا ومازالت علاقة من الحب تربطهما، وليس هناك أية مشكلات وأنها تتمنى له كل الخير في حياته المستقبلية.

الفنانة استغاثت بكمين أمني لإنقاذها من المطاردة

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع استغاثت بكمين أمني، لإنقاذها من مطاردة طليقها وليد سامي، صاحب شركة إنتاج، على محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة في الجيزة، وتم اقتياده بصحبتها لقسم شرطة كرداسة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة مفاده ورود استغاثة لكمين أمنى أعلى محور 26 يوليو من الفنانة إلهام عبد البديع، 35 عاما، لإنقاذها من مطاردة طليقها صاحب شركة للإنتاج الفني، لقيامه بملاحقتها بسيارته.

واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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