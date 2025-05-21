عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه

يواصل النجم عمرو دياب خلال الفترة الحالية، وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، وذلك تمهيدا لخروجه للنور بعد عيد الأضحى المبارك المقبل.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي، وعزيز الشافعي، ويشهد الألبوم تقديم باقة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والدراما وغيرها والتي يحبها جمهور الهضبة.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم تدريجيا عبر المنصات الرقمية التي يتعاون معها الهضبة خلال السنوات الأخيرة.

حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

واحتشد الآلاف في الجامعة الأمريكية قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة على أنغام الموسيقى التي ملأت أرجاء المكان، ووقف جمهور عمرو دياب يردد أغانيه قبل صعوده خشبة المسرح الضخم.

وفي تمام العاشرة والنصف مساء عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقيا قصيرا يلخص مشوار عمرو دياب والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده على المسرح.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها: بحبه أنت، ده لو أنساب، تملي معاك، أنت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة إمتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من أغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

ثم قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه، راجع، ثم ميدلي ضم أغنيات قمرين، نور العين، ليلي نهاري، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنة ١٩٩٨.

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