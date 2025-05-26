الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

بلاغ استغاثة ومحضر تصالح، كواليس مطاردة المحور بين الفنانة إلهام عبد البديع وطليقها

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

شهد أعلى محور 26 يوليو واقعة درامية بطلتها الفنانة إلهام عبد البديع، حيث استغاثت بدورية أمنية من مطاردة طليقها الملحن وليد سامي، في مشهد كاد أن يتحول إلى أزمة أمنية.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بمطاردة سيارة لأخرى أعلى محور 26 يوليو. وبالانتقال الفوري لأجهزة الأمن، تبين أن الفنانة استنجدت بكمين أمني بعد أن لاحقها طليقها بسيارته في الطريق السريع، ما تسبب في حالة من التوتر والفزع.

 

رجال الأمن تحفظوا على الطرفين، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، حيث حررت الفنانة محضرًا بالواقعة، قبل أن تقرر التنازل عن البلاغ والتصالح مع طليقها داخل القسم، رغبةً منها في عدم تصعيد الخلاف أو تفاقم الأوضاع.

وتم تحرير مذكرة بالتصالح، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

 

 

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إلهام عبد البديع قسم شرطة كرداسة محور 26 يوليو مديرية أمن الجيزة

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