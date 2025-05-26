بلاغ استغاثة ومحضر تصالح، كواليس مطاردة المحور بين الفنانة إلهام عبد البديع وطليقها

شهد أعلى محور 26 يوليو واقعة درامية بطلتها الفنانة إلهام عبد البديع، حيث استغاثت بدورية أمنية من مطاردة طليقها الملحن وليد سامي، في مشهد كاد أن يتحول إلى أزمة أمنية.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بمطاردة سيارة لأخرى أعلى محور 26 يوليو. وبالانتقال الفوري لأجهزة الأمن، تبين أن الفنانة استنجدت بكمين أمني بعد أن لاحقها طليقها بسيارته في الطريق السريع، ما تسبب في حالة من التوتر والفزع.

رجال الأمن تحفظوا على الطرفين، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، حيث حررت الفنانة محضرًا بالواقعة، قبل أن تقرر التنازل عن البلاغ والتصالح مع طليقها داخل القسم، رغبةً منها في عدم تصعيد الخلاف أو تفاقم الأوضاع.

وتم تحرير مذكرة بالتصالح، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.