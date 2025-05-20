الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كاظم الساهر يعود للأستوديو لتسجيل أغنية جديدة

كاظم الساهر
كاظم الساهر

عاد الفنان كاظم الساهر إلى الأستوديو من جديد لتسجيل عدد من الأغنيات التي سوف يطلقها قريبًا، حيث نشر كاظم صورة له من داخل أحد الأستوديوهات، وهو برفقة عدد من صناع الموسيقى، وعلق قائلا: “ما في أحلى من صناعة موسيقى حلوة مع الناس القريبين للقلب”.

الفنان كاظم الساهر

 

من جانب آخر حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام، بأغنية جديدة باسم "أمي" حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى.

 

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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