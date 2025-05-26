طارق الشناوي: كلمات أحمد السقا لـ مها الصغير جارحة وأتمنى أن ينتهي من تلك الأزمة

قال الناقد طارق الشناوي: إن الفنان أحمد السقا قام بالتشهير بـ “مها الصغير” بعد كتابته منشورا عن انفصالهما أمام الجميع، موضحًا أنه من الممكن أن يكون كتبه في لحظة غضب ولكن كان من المفترض عليه أن يراجع نفسه أكثر من مرة.

الناقد طارق الشناوي

وتابع الناقد طارق الشناوي حديثه في مداخلة تليفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل: إن كلمات أحمد السقا كانت جارحة لطليقته، وأتمنى أن يبتعد هو وأسرته عن السوشيال ميديا، وهو يعيش أزمة كبيرة هذه الفترة، مردفًا أن كلمات السقا قاسية عنه ويجب أن يطوي تلك الصفحة.

فيما عقبت نهال طايل على حديث طارق الشناوي قائلة "أنت ليه قولت على أحمد السقا فقد عقله"، ليمازحها على الهواء بقول "خليكي محضر خير يا نهال".

وأردف طارق الشناوي، أن الفنان أحمد السقا أحيانًا لا يتقبل النقد الذي يكتبه عنه ولكنه فنان موهوب، وأتمنى أن يركز في فنه ويجب أن يتصدر المشهد بأعماله وليس بانفصاله وأي فنان يتأثر بحياته الاجتماعية مهما كانت نجوميته.



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وكان قد أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله عن الإعلامية مها الصغير فجر الأربعاء خلال منشور مؤثر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وذلك عقب زواج دام لأكثر من 26 عاما.

وقال السقا: إن الانفصال جاء بقرار ورغبة من طليقته، وأكد أنه يعيش حاليا متفرغا لعمله وأولاده وأسرته، وأنه يتمنى كامل الاحترام لطليقته مها الصغير، وأوضح أنها إذا كانت تمتلك الرغبة فى الإفشاء عن سبب طلبها والانفصال فإن لها الحرية.

واختتم منشوره: “كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وسرعان ما تفاعل نجوم الفن مع منشور النجم “أحمد السقا” من بينهم الفنان إيهاب فهمي والفنانة راندا البحيرى ومحمد على رزق وغيرهم الكثير.

تزوج أحمد السقا من مها الصغير، ابنة خبير التجميل الراحل محمد الصغير، في 17 نوفمبر 1999، أنجبا ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

وانفصال أحمد السقا ومها الصغير يمثل نهاية علاقة استمرت لأكثر من ربع قرن.

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