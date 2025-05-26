أحمد عزمي: نجاحي في مسلسل ظلم المصطبة عوض من الله

قال الفنان أحمد عزمي إن الله قد عوضه بشخصية “الشيخ علاء”، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل “ظلم المصطبة” حيث حققت الشخصية نجاحًا كبيرًا، فعلى الرغم من أنه كان قد فقد الأمل في المشاركة ضمن سباق دراما رمضان 2024، إلا أنه فوجئ بترشيحه لهذا الدور الذي يعد علامة جيدة بمشواره

وأضاف عزمي في تصريح لفيتو، أنه يسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة حتى تلاقي استحسان الجمهور، خاصة بعد ابتعاده عن الساحة لفترة من الوقت، لذلك يحرص كل الحرص على اختيار الأدوار بدقة.

الفنان أحمد عزمي

من جانب آخر تحدث عزمي بأحد اللقاءات التليفزيونية عن نجاحه الكبير مع الفنان يحيي الفخراني قائلا، " الشغل مع دكتور يحيي الفخراني كان ممتع، وتعرفت على الجمهور بشكل كبير من خلال الفنان يحيى الفخراني، فهو شخص ملتزم يحترم شغله ويراجع كل شيء، وقد تعلمت منه احترام العمل خاصة في مسلسل يتربى في عزو فهو عمل مهم، وأيضا مسرحية الملك لير فكنت أحصل على رد الفعل في وقتها، فكنت فخور بالوقوف علي خشبة المسرح أمام يحيي الفخراني".

وعن علاقته بنجله آدم قال، "بعد أزمة دخولي السجن ابتعدت عنه، وأنا في السجن كنت أحلم بالحرية والعودة إلى عملي ولولا السجن كنت سأستمر في حالة الرفض للواقع، فكنت أرفض أن يشاهد ابني والده بهذه الحالة خاصة أنني كنت في ضعف، كما أن والدته رفضت أن أشاهده في تلك الفترة وكان عندها حق".

وعن أول لقاء لهما بعد الأزمة قال، "كان لقاء غريب، فكان يحاول لمس وجهي وينظر لي كثيرا، وتطور الأمر عندما بدأ يكبر، وبدأت في حل مشاكله، وكنت أذاكر له مادتي العربي والدين".

وعن زواجه الثاني قال أحمد عزمي، "زوجتى الثانية نعمة كبيرة في حياتي، وتعلمت أن غضبي بتاع الشغل مجبهوش البيت، فهي هدية من ربنا سبحانه وتعالي ووقفت بجواري في كل الأوقات الصعبة".

ووجه عزمي رسالة في نهاية الحلقة لوالدته وشقيقه قائلا، "اطمنوا ابنكم الحمد لله لقي طريقه من تاني، ورجع لنفسه ولابنه بفضل دعواتكم اللي لسه بسمعها وحاسس بيها، الله يرحمكم ويسكنهم فسيح جناته، سلمولي علي حمدي ومحمد وإسلام".

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