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خسائر مادية فادحة، حريق يلتهم مصنعا للقطن بعزبة حميدة في الغربية (فيديو)

حريق يلتهم مصنعا
حريق يلتهم مصنعا للقطن بعزبة حميدة في الغربية، فيتو

 اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع القطن، في عزبة حميدة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، صباح اليوم، ما تسبب في خسائر مادية فادحة وحالة من الذعر بين الأهالي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية  بنشوب حريق ضخم في مصنع قطن بالمنطقة المشار إليها. 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى المصانع والمباني المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت عدة ساعات، دون تسجيل خسائر في الأرواح، فيما لا تزال عمليات التبريد مستمرة لمنع تجدد النيران.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في تلف كميات كبيرة من القطن الخام والمعدات داخل المصنع، ويجري حصر الخسائر بشكل دقيق.

من جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، حيث تُرجّح المعاينة الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء الحادث.

وأكد عدد من شهود العيان أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف وسريع، ما صعّب من جهود الإطفاء في البداية، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

 

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