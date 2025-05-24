السيطرة على حريق في مطعم بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق اندلع بأحد مطاعم المشويات، بشارع الرملة، وسط مدينة الفيوم، بدائرة قسم أول الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو وفيات.

حريق في مطعم مشويات

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة الفيوم، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة اول الفيوم، يفيد بنشوب حريق فى فى مطعم مشويات، بشارع الرملة امام كوبري الشيخ سالم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون أي إصابات أو وفيات، وتبين من المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمطعم، ما تسبب في اشتعال النيران.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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