السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل سوبر ماركت بمدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل سوبر ماركت بأحد العقارات في شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق سوبر ماركت بمدينة نصر حريق سوبر ماركت سوبر ماركت بمدينة نصر مدينة نصر الحماية المدنية بالقاهرة حريق مدينة نصر

مواد متعلقة

السيطرة على حريق في مطعم بالفيوم

حريق يلتهم شقتين في المقطم

الأكثر قراءة

النيابة تستمع لأقوال طفل المرور بعد اعتدائه على طالب بعصا البيسبول في المقطم

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط أخطر عصابة للتنقيب عن الذهب بأسوان

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

من فيديو السخرية إلى مشهد الدماء.. “طفل المرور” يعود بواقعة جديدة تهز الشارع.. يعتدى على طالب بعصا بيسبول.. والضحية فى العناية المركزة لاشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي

1080 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

المصري يخطف المركز الرابع من البنك الأهلي بفوز قاتل بالدقيقة 93 (صور)

حبس مطرب مهرجانات شهير سنة بتهمة الاعتداء والسرقة في الهرم

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يحج ولا يزور النبي ﷺ هل هذا يُعد جفاء؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

لمن أراد التضحية، الأزهر يوضح حكم ترك حلق الشعر وقص الأظافر (فيديو)

مناسك الحج "أحكام وأسرار"، وزير الأوقاف السابق يوضح معنى التلبية وتمامها

المزيد
الجريدة الرسمية