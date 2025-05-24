إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية بمنطقة أبو النمرس دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق مخزن أدوات منزلية بأبو النمرس

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد، بنشوب حريق داخل مخزن أدوات منزلية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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