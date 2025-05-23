أخبار الحوادث اليوم، إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم، مشاجرة دامية فى الأقصر بالأسلحة، مصرع موظفة بديوان عام محافظة المنيا، القبض على منتقبة تستغل 5 أطفال في أعمال التسول

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيب نائب رئيس مجلس الدولة في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الدقي.

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ملاكى أعلى طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبلت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا اليوم الجمعة عن حادث مروري مروع، حيث لقيت "ع، ع، م"، 53 عامًا، موظفة بديوان عام محافظة المنيا، مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أمام مستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة.

في مشهد مأساوي تتوقف عنده القلوب، حصد انفجار خط الغاز بطريق الواحات في 30 أبريل الماضي أرواح 8 مواطنين، بينهم طلاب جامعيون، أطفال، وسيدات وخلف الحادث فاجعة إنسانية تهز الضمير، وتسبب في إصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه لخلافات بينهما بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة إلقاء زجاجات على أحد معارض تجارة السيارات بمنطقة العجوزة.

أوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، هو مقطع قديم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص في محافظة الأقصر، استخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء وعصي خشبية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة بالمخالفة للقانون في الفيوم.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة بصحبتها 5 أطفال أثناء قيامهم بالتسول واستجداء المارة في شوارع منطقة الشروق مقابل مبالغ مالية تُسلم لأسرهم.

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة خلال حملات أمنية بمحافظتى الإسكندرية وأسوان.

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