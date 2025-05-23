مصدر أمني: فيديو "تعاطي المخدرات" بشبرا الخيمة قديم وتم القبض على المتورطين

أوضح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، هو مقطع قديم.

فيديو "متعاطي المخدرات" بشبرا الخيمة قديم

وأشار المصدر إلى أن الفيديو سبق تداوله خلال شهر أبريل الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في حينه من تحديد وضبط جميع الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية كانت نشرت توضيحًا رسميًا حول الواقعة بصفحتها الرسمية فور ضبط المتهمين في وقتها، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول مثل هذه المقاطع القديمة.

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