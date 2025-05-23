إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الزراعي

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ملاكى أعلى طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية، وعمل رجال المرور على رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق"القاهرة – الإسماعيلية" اليوم

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق"القاهرة – الإسماعيلية" الزراعي، بوقوع الحادث، وانتقل على الفور رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارة ملاكي أعلى طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 أطفال وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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