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حوادث

سيدة و4 رجال، سقوط عصابة غسيل أموال من تجارة المخدرات بـ 60 مليون جنيه

5 عناصر جنائية يغسلون
5 عناصر جنائية يغسلون 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، في ضبط 5 عناصر جنائية – من بينهم سيدة – يقيمون بمحافظة المنيا،  بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

 

غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية

 

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التحريات كشفت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء عقارات وأراضٍ وتأسيس أنشطة تجارية ظاهرها الشرعية، بينما هي في الحقيقة واجهة لغسل أموالهم القذرة.

وقُدرت قيمة الممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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