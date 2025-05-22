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حوادث

كنت نايم طول اليوم مخرجتش، طفل متهم بسرقة الشقق في حلوان ينكر الاتهامات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الطفل بالأميرية بحبس حدث بتهمة الاشتراك مع آخر في سرقة الشقق السكنية في منطقة حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وقال الطفل المتهم إنه لم يسرق أحد، مشيرا إلى أنه طول اليوم في المنزل لم يتحرك منه ودفع محاميه بفساد التحريات وقصورها.

سرقة الشقق السكنية في حلوان

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بضبط شاب يبلغ من العمر 15 سنة بدائرة القسم لممارسته وآخر نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن".

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات وامرت النيابة بعمل عرض قانوني مع شريكه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الطفل منطقة حلوان قسم شرطة حلوان النيابة العامة

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