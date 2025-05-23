الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط متهم بقتل شاب طعنا في حلوان

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه لخلافات بينهما بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.


مقتل شاب بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين شابين ما أسفر عن مقتل أحدهما بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة شاب أثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض  وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر تطورت إلى مشاجرة  اعتدى خلالها المتهم على الضحية طعنا بالسكين حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل شاب بحلوان مقتل شاب ب مديرية أمن القاهرة مدينة حلوان مقتل شاب في حلوان

مواد متعلقة

وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية

إحالة أوراق عاملين وسائق للمفتي بتهمة قتل شخص بالقليوبية

الأكثر قراءة

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن شكوى بيراميدز ضد الأهلي

مشاجرة دامية في الأقصر بالأسلحة النارية والبيضاء، الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

وصول محمود الخطيب لمنزل أبناء شقيقته الراحلة بقنا

22 يوما على كأس العالم، قناة الأهلي تعلن اقتراب موعد البطولة بصورة أبو تريكة

شقيق محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقتهما بقنا (صور)

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا

محمد صلاح يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

الأهلي يفوز على وادي دجلة ويتوج بكأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

إنجازات أنشيلوتي بعد الرحيل عن ريال مدريد رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: يجوز استخدام مزيلات العرق أثناء الإحرام بشرط (فيديو)

دعاء الجمعة المستجاب لنيل البركات وسعة الأرزاق

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح شروط وأركان الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية