أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط متهم بقتل شاب طعنا في حلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه لخلافات بينهما بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.



مقتل شاب بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين شابين ما أسفر عن مقتل أحدهما بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة شاب أثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على الضحية طعنا بالسكين حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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