تورط الأمهات، ضبط منتقبة تستغل 5 أطفال في أعمال تسول بالشروق

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة بصحبتها 5 أطفال أثناء قيامهم بالتسول واستجداء المارة في شوارع منطقة الشروق مقابل مبالغ مالية تُسلم لأسرهم.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة منتقبة بصحبة مجموعة من الأطفال بأعمال التسول والتعدي على المارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبفحص المنشور والتحري حوله، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

اعترافات المتهمين

وتبين أن السيدة المضبوطة ربة منزل، وبمواجهتها أقرت بأنها اتفقت مع أمهات كل من الأطفال الخمسة على استغلالهم في أعمال التسول مقابل حصولهم على مبالغ مالية، كما تم ضبط والدة الأطفال المشار إليهم، الذين اعترفوا جميعًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

العرض على النيابة العامة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار التصدي لظاهرة استغلال الأطفال والتسول بالشوارع، بما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

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