مصرع موظفة بديوان عام محافظة المنيا

استقبلت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا اليوم الجمعة عن حادث مروري مروع، حيث لقيت "ع، ع، م"، 53 عامًا، موظفة بديوان عام محافظة المنيا، مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أمام مستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة.

مصرع موظفة في حادث سير بمدينة المنيا الجديدة

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة كان صدمة سيارة ملاكي نتيجة السرعة.

مستشفى التأمين الصحي في المنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في المنيا، حيث تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

تحرر محضر بالحادث، وما زالت التحقيقات جارية.

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