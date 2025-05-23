الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

مشاجرة دامية في الأقصر بالأسلحة النارية والبيضاء، الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

مشاجرة دامية في الأقصر
مشاجرة دامية في الأقصر بأسلحة نارية وبيضاء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص في محافظة الأقصر، استخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء وعصي خشبية.

تفاصيل الواقعة

كانت مواقع التواصل قد تداولت مقطع فيديو يُظهر مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص، استخدم خلالها أطرافها سلاح ناري وقطع حادة وعصي خشبية في شوارع مدينة الأقصر.

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وبالرغم من عدم تلقي قسم شرطة الأقصر أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، فقد باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها فورًا.

وتوصلت التحريات إلى أن المشاجرة دارت بين طرف أول يضم 3 أشخاص أصيبوا بجروح متفرقة، وطرف ثان يضم شخصين، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر.
وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول الجيرة، تطورت إلى اعتداءات متبادلة استخدمت فيها بندقية خرطوش وسلاح أبيض وعدد من العصي الخشبية.

الضبط والإجراءات

تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى عدد 2 عصا خشبية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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