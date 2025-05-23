مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية وأسوان

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة خلال حملات أمنية بمحافظتى الإسكندرية وأسوان.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام هذه البؤر الإجرامية بالإعداد لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، مستخدمة الأسلحة النارية في حماية نشاطها غير المشروع.

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

وبعد استصدار الأذونات القانونية، تم تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة. وتبين أن اثنين منهم صادر بحقهما أحكام بالسجن المؤبد في قضايا قتل، بالإضافة إلى تورطهم في جنايات متعددة تشمل المخدرات، القتل، حيازة سلاح ناري، والشروع في القتل.

كما تم ضبط باقي أفراد البؤر الإجرامية وبحوزتهم: نحو 174 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، أيس، هيروين، أفيون، بانجو)، 11 قطعة سلاح ناري تشمل (3 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، فرد خرطوش)

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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