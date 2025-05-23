ضبط 6 شركات سياحة، قطار النصب على راغبي الحج والعمرة يصل الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة بالمخالفة للقانون في الفيوم.

النصب على المواطنين راغبى الحج والعمرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، ممارسة 6 شركات "بدون ترخيص" بمحافظة الفيوم، نشاط غير قانوني في مجال السياحة، والنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات دينية (حج – عمرة) وبرامج سياحية داخلية وخارجية، مدّعين كذبًا أن تلك الشركات مرخصة من الجهات المختصة.

ضبط 6 شركات سياحية غير مرخصة بالفيوم بتهمة

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين واستقطابهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبتفتيش مقارها تم العثور على عدد من الأختام المستخدمة في التزوير، جوازات وتأشيرات سفر، دفاتر تحصيل نقدية، ومجموعة من الإعلانات الدعائية التي تم تداولها عبر الإنترنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.