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حوادث

ضبط 6 شركات سياحة، قطار النصب على راغبي الحج والعمرة يصل الفيوم

ضبط 6 شركات سياحة
ضبط 6 شركات سياحة

تمكنت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة بالمخالفة للقانون في الفيوم.

 النصب على المواطنين راغبى الحج والعمرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، ممارسة 6 شركات "بدون ترخيص" بمحافظة الفيوم، نشاط غير قانوني في مجال السياحة، والنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات دينية (حج – عمرة) وبرامج سياحية داخلية وخارجية، مدّعين كذبًا أن تلك الشركات مرخصة من الجهات المختصة.

ضبط 6 شركات سياحية غير مرخصة بالفيوم بتهمة

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين واستقطابهم.

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وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وبتفتيش مقارها تم العثور على عدد من الأختام المستخدمة في التزوير، جوازات وتأشيرات سفر، دفاتر تحصيل نقدية، ومجموعة من الإعلانات الدعائية التي تم تداولها عبر الإنترنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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