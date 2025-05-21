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محافظات

أمن الإسماعيلية يحقق في العثور على جثمان طفل داخل منزله

العثور على جثمان
العثور على جثمان طفل، فيتو

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في واقعة العثور على جثمان طفل متوفى داخل منزله بقرية السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

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إخطار بالعثور على جثمان طفل 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بالعثور على جثمان طفل، داخل منزله بالإسماعيلية بقرية السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي ليكون تحت تصرف النيابة. 
 

وقالت مصادر أن والد الطفل الذى يدعى عبد الحميد محمد أكتشف بوفاة نجله البالغ من العمر ويبلغ من 13 عاما. 

 

وعلى صعيد آخر، كان قد لقي طفل مصرعه داخل بيارة بإحدى المزارع الخاصة بمنطقة مفارق أبوصوير الواقعة على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي.

 

سقوط طفل في بيارة 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بمنطقة مفارق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية يفيد سقوط طفل من مرتفع ”بيارة” طولها 6 أمتار بإحدى مزارع الإسماعيلية بمفارق أبوصوير. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ ودفعت هيئة الإسعاف بالاسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي لمكان البلاغ. 

 

هوية الطفل المتوفي 

وبالفحص تبين أن الطفل يدعى محمود سليمان إبراهيم، يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، ليكون تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

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