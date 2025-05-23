الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات بالعجوزة ويضبط المتورطين

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوز

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة إلقاء زجاجات على أحد معارض تجارة السيارات بمنطقة العجوزة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوزة وضبط المتورطين
الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوزة وضبط المتورطين

إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوزة 

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "مطموسة اللوحات المعدنية"، يتوقفون أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة العجوزة، ويقومون بإلقاء زجاجات على السيارات المتوقفة داخل معرض سيارات، ما أحدث بعض التلفيات.

مصدر أمني: فيديو "تعاطي المخدرات" بشبرا الخيمة قديم وتم القبض على المتورطين

سيدة و4 رجال، سقوط عصابة غسيل أموال من تجارة المخدرات بـ 60 مليون جنيه

وعلى الرغم من عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن في البداية، إلا أن التحريات المكثفة أسفرت عن استدعاء مالك المعرض الذي أكد الواقعة. 

وبمتابعة التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص (اثنان منهم لهما معلومات جنائية سابقة)، كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم، وذلك بسبب مشادة كلامية سابقة بينه وبين مالك المعرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم والسيارة المستخدمة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معارض تجارة السيارات العجوزة وزارة الداخلية قسم شرطة العجوزة تجارة السيارات معرض سيارات العجوزة إلقاء زجاجات على معرض سيارات

مواد متعلقة

مصدر أمني: فيديو "تعاطي المخدرات" بشبرا الخيمة قديم وتم القبض على المتورطين

سيدة و4 رجال، سقوط عصابة غسيل أموال من تجارة المخدرات بـ 60 مليون جنيه

مشاجرة دامية في الأقصر بالأسلحة النارية والبيضاء، الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

ضبط 6 شركات سياحة، قطار النصب على راغبي الحج والعمرة يصل الفيوم

تورط الأمهات، ضبط منتقبة تستغل 5 أطفال في أعمال تسول بالشروق

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

ضبط متهم بتزوير المحررات الرسمية في الشرقية

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية وأسوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

مسلم يرد على التشهير بزوجته ويكشف حقيقة تعاطيها مواد مخدرة

مشاجرة دامية في الأقصر بالأسلحة النارية والبيضاء، الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات بالعجوزة ويضبط المتورطين

وزير الأوقاف السابق: الاهتمام بتدريس "التربية الدينية" يحل كثيرا من الانحرافات

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بالمنيا

بعد تصريحه عن «هواية قتل الأطفال»، كاتس يحرم يائير جولان من الزي العسكري

رد ناري من باكستان على تصريحات رئيس وزراء الهند

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، صن داونز مع بيراميدز.. الأهلي أمام فاركو.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة المستجاب لنيل البركات وسعة الأرزاق

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح شروط وأركان الحج (فيديو)

ماذا يفعل المسلم الذي يملك الاستطاعة المالية للحج وغير قادر جسديا؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية