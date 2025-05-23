الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات بالعجوزة ويضبط المتورطين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة إلقاء زجاجات على أحد معارض تجارة السيارات بمنطقة العجوزة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوزة وضبط المتورطين

إلقاء زجاجات على معرض سيارات العجوزة

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "مطموسة اللوحات المعدنية"، يتوقفون أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة العجوزة، ويقومون بإلقاء زجاجات على السيارات المتوقفة داخل معرض سيارات، ما أحدث بعض التلفيات.

وعلى الرغم من عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن في البداية، إلا أن التحريات المكثفة أسفرت عن استدعاء مالك المعرض الذي أكد الواقعة.

وبمتابعة التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص (اثنان منهم لهما معلومات جنائية سابقة)، كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم، وذلك بسبب مشادة كلامية سابقة بينه وبين مالك المعرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم والسيارة المستخدمة في الواقعة.

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