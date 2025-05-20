الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

حريق في عقار مكون من 5 طوابق بمدينة نصر والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بشقة في مدينة نصر، فيتو

نشب حريق هائل بعقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية  بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق.

ويواصل رجال البحث الجنائي مناقشة الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق فى عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإطفاء لإخماده.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق والنيران نشبت في الطابق الرابع، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحماية المدنية مدينة نصر ماس كهربائي الحريق
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