إخماد حريق التهم محتويات مصنع أسمدة بمنطقة التبين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج الأسمدة بمنطقة التبين وإخماده، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الارواح.

حريق مصنع اسمدة

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق اندلع في مخلفات ومواد تخزين تستخدم في عملية تصنيع الأسمدة، على مساحة تقدر بنحو 500 متر مربع، وسرعان ما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة تراكم كميات كبيرة من مخلفات الإنتاج داخل ساحة التخزين، ما أدى إلى اشتعال النيران بها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع أسمدة بمنطقة التبين، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، حيث نجحت القوات في محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.

وما زالت الجهات المختصة تواصل التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق، وتقدير الخسائر المادية الناتجة عنه.

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