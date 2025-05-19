الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

استدعاء احفاد الدجوي
استدعاء احفاد الدجوي للتحقيق، فيتو

استدعت قوات مباحث مديرية أمن  الجيزة عمرو وأحمد الدجوي للتحقيق معهما في اتهامهما بسرقة شقة جدتهما الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، من داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت تحريات المباحث أشارت إلى أن أحد المتهمين وهو أحمد الدجوي، قام برفع قضية حجر على جدته، مدعيًا عدم سلامة قواها العقلية. 

وكان مصدر أمني أكد أن المسروقات المبلغ بسرقتها  من شقة الدكتورة نوال الدجوي تختلف كثيرًا عن المسروقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه ما زال البحث جاريًا لكشف لغز وحقيقة هذه الجريمة.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي حررت محضرًا رسميًّا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزانتها الخاصة داخل شقتها، تضمنت -بحسب أقوالها- نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يُقدّر إجمالية بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.

كما أكد المصدر الأمني أن الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت بشأن حقيقة حجم المسروقات، في ظل استمرار عمليات الفحص والتحقيق، إلى جانب جهود البحث لضبط الجناة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتعمل الجهات المختصة حاليًّا على تتبع مسار الأموال والمقتنيات المسروقة، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحقق من العناصر المشتبه فيها في محيط الواقعة.

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مباحث مديرية أمن الجيزة الدكتور نوال الدجوي جامعة اكتوبر بمدينة 6 أكتوبر
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