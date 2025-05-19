إصابة عاملين إثر سقوط حائط بمول شهير في الشيخ زايد

أصيب عاملان إثر سقوط حائط عليهما داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، أثناء عملهما في ملحق تحت الإنشاء خاص بالمول، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار حائط داخل مول في منطقة الشيخ زايد.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة عاملين نتيجة سقوط الحائط عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

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