الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

خيط مهم يقود مباحث الجيزة لتحديد هوية المتهمين بسرقة نوال الدجوي، وأنباء عن تورط أحد أقاربها في الجريمة

القبض علي المتهمين
القبض علي المتهمين بسرقة الدجوي خلال ساعات،فيتو

كشفت مصادر مطلعة عن أن الأجهزة الأمنية المختصة، توصلت إلى خيط مهم في واقعة سرقة خزينة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، وهو ما قد يسهم فى تحديد هوية المتورطين فى الواقعة، يأتي ذلك فى الوقت الذى تحدث فيه البعض عن تورط أحد أفراد العائلة فى القضية.

وأوضح مصدر أمني أن كاميرات المراقبة المثبتة بمحل الواقعة لعبت دورًا محوريًا في كشف الخيط الأول للجريمة، حيث تم تفريغ محتواها وتحليل اللقطات بدقة، ما ساعد في تحديد تحركات مشتبه بهم وجمع معلومات مهمة حولهم.

وأضاف المصدر أن قوات مباحث الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، تعمل على قدم وساق لضبط المتهمين، ومن المتوقع أن يتم القبض عليهم وكشف ملابسات الجريمة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد حررت محضرًا رسميًا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية ضخمة من خزنتها الخاصة داخل شقتها بأحد الكمبوندات السكنية، تضمنت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جرامًا من الذهب، بإجمالي تتجاوز قيمته 300 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

تجدر الإشارة إلى كل ما يتم تناوله إعلاميا بشأن تلك الواقعة، يظل فى إطار المعلومات الأولية، ولم تكشف الأجهزة المختصة عن التفاصيل الكاملة أو النتائج النهائية للتحقيق فى الحادث

 

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الدكتورة نوال الدجوى إدارة جامعة أكتوبر كاميرات المراقبة السرقة نوال الدجوي
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