التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

تحفظت مباحث الجيزة على عدد من المشتبه فيهم في سرقة ملايين من العملة الأجنبية والمصرية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، من مسكن نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، في مدينة 6 أكتوبر.

وتم استدعاء عدد من أفراد عائلة نوال الدجوي لسؤالهم حول الحادث للوقوف علي مدى ارتباطهم بالواقعة.

وتواصل المباحث الجنائية فحص ومعاينة مكان الجريمة، ومناقشة جميع العاملين ومنهم السائق الخاص بنوال الدجوي وعمال النظافة والطباخين وأفراد الأمن الإداري بالكمبوند الذي تقيم فيه وكذلك البودي جاردات الذين كانت تستعين بهم لحمايتها.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد حررت محضرًا رسميًا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية ضخمة من خزنتها الخاصة داخل شقتها بأحد الكمبوندات السكنية، تضمنت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جرامًا من الذهب، بإجمالي تتجاوز قيمته 300 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

تجدر الإشارة إلى كل ما يتم تناوله إعلاميا بشأن تلك الواقعة، يظل فى إطار المعلومات الأولية، ولم تكشف الأجهزة المختصة عن التفاصيل الكاملة أو النتائج النهائية للتحقيق فى الحادث

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.