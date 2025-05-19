تحويلات مرورية بحدائق الزيتون بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة من تسيير الحركة المرورية على الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون، بعدما تسبب حادث انقلاب ميكروباص إلى إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى، وزحام مروري، وقام رجال المرور بسحب السيارة وعمل إجراء تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات.

ويواصل رجال المرور إجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بدائرة قسم الزيتون.

تحركت على الفور قوة أمنية برفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص وجمع المعلومات تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفاوتة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها.

ورجحت التحريات الأولية، اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أفقده السيطرة على القيادة وانقلاب السيارة.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتولت النيابة التحقيق.

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