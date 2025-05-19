بعد تأييد حكم إعدام قاتلة والدتها ببورسعيد، أبرز الجرائم ضد الوالدين وعقوبتها

"قلبي على ولدي انفطر، وقلب ولدي عليا حجر".. مثل شعبي كان يُردد كنموذج مبالغ فيه لانعدام الرحمة، لكن الواقع أصاب المجتمع بالصدمة عندما تحولت هذه الكلمات إلى جرائم مروعة، تُرتكب بدم بارد على يد أبناء فقدوا إنسانيتهم.

في هذا التقرير، نرصد ظاهرة "قتل الأبناء لآبائهم" عبر وقائع صادمة، ونحلل أسبابها مع خبراء نفس واجتماع، ونستعرض العقوبات القانونية التي تنتظر من تجرأ على انتهاك حرمة الأبوة.

نورهان وعشيقها.. جريمة "بورفؤاد" التي هزت مصر

في قضية أثارت الرأي العام، اتُهمت "نورهان خ" (20 عامًا)، طالبة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، بالتآمر مع عشيقها (16 عامًا) لقتل والدتها بوحشية، فقط لإخفاء علاقتهما "المحرمة". وبعد محاكمة مثيرة، قضت المحكمة بإعدام الابنة، بينما أودع العشيق دار رعاية الأحداث.

عامل يخنق أمه من أجل 200 جنيه

في منطقة المطرية، ارتكب عامل جريمته بدوافع تبدو تافهة: خنق أمه أثناء نومها، ثم طعنها وسرق ذهبها و200 جنيه، قبل أن يُبلغ الشرطة باختفائها وعند كشف الجريمة، اعترف بدافعه: "ضائقة مالية ورغبة في الميراث".

طالب يقتل والده بسبب زواج جديد

في أسوان، ألقى شاب (22 عامًا) بوالده من شرفة المنزل بعدما علم برغبته في الزواج على والدته. اعترف المتهم بأن الغضب والغيرة دفعه للجريمة.

المحام يذبح أسرته في الغربية

وقام محامٍ (29 عامًا) بذبح والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر، ثم أحرق جثثهم، وهذه الجريمة التي كُشف عنها بعد شكوى الجيران من "رائحة كريهة"، كشفت عن اضطراب نفسي خطير لدى القاتل.

خبراء يحذرون: "الأسرة هي الضحية الأولى"

وقال الدكتور محمد علي (طبيب نفسي): "الحل يبدأ من الآباء أنفسهم عن طريق تقوية الروابط العاطفية وتعلم مهارات التواصل يحدان من الانحراف. الأبناء يحتاجون إلى مساحات آمنة ليعبروا عن مشاكلهم قبل أن تتحول إلى كوارث".

وقال الدكتور محمد شرف (عالم اجتماع): "هذه جرائم فردية لكنها تعكس خللًا مجتمعيًا. ضرورة تدريب الآباء على التعامل مع ضغوط الحياة، خاصة مع الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة أو المراهقين".



فيما يوضح المحامي ياسر عرفات ان جرائم قتل الآباء تُعاقب بأقصى العقوبات (الإعدام أو المؤبد)، لأنها "خيانة للثقة المقدسة" وحتى حالات الضرب البسيط قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، فما بالنا بالقتل العمد؟

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