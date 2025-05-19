القبض على عاطل بتهمة قتل عشيقته وقطع أذنها في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عاطل (30 عامًا) متهم بقتل عشيقته (28 عامًا) بعدما اعتدى عليها بوحشية باستخدام أداة حديدية، مما أدى إلى تهشيم رأسها وقطع أذنها اليمنى، وذلك على خلفية خلاف حول علاقاته النسائية الأخرى وذلك في منطقة أكتوبر بالجيزة.

بحسب اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق كانت له علاقة غير شرعية بالمجني عليها قبل وبعد زواجها، وكان يزورها في شقتها لـ"ممارسة الرذيلة" أثناء غياب زوجها.

في ليلة الحادث، قضيا معًا "سهرة حمراء"، لكنها فحصت هاتفه واكتشفت محادثاته مع نساء أخريات، فاندلعت مشاجرة عنيفة.

وبسبب "غيرتها الشديدة" كما زعم، قامت بضربه، فانقض عليها بأداة حديدية، ووجه لها ضربات متتالية حتى قطع أذنها، ثم فر هاربًا تاركًا جثتها في مكان الواقعة.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بعثور عامل على جثمان زوجته داخل شقته.

وعند الانتقال إلى المكان، عثرت الأجهزة على الجثة مصابة بكسور بالجمجمة وأذن مقطوعة، وتم نقلها إلى المشرحة.

من خلال تحريات المباحث ومراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث اعترف بالجريمة، وتم تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة.

النيابة تولت التحقيق، وبدأت في استكمال إجراءات التقارير الطبية وسماع شهود الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.