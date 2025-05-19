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حوادث

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

حقيقة سرقة خزنة نزال
حقيقة سرقة خزنة نزال الدجوي خلال ساعات،فيتو

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأفاد المصدر بأن فريق بحث موسع يضم عناصر من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وقطاع الأمن العام، ومباحث الوزارة، يعمل على جمع كافة الخيوط المتعلقة بالواقعة، إلى جانب استكمال التحريات وجمع المعلومات من موقع الحادث والمحيطين به.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن واقعة السرقة قد وقعت بالفعل، إلا أن حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق حتى الآن مع ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن أرقام ضخمة.

وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد حررت محضرًا رسميا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزنتها الخاصة داخل شقتها، تضمنت -بحسب أقوالها- نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يُقدّر إجمالية بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.

كما أكد المصدر الأمني أن الساعات المقبلة قد تشهد مفاجآت بشأن حقيقة حجم المسروقات، في ظل استمرار عمليات الفحص والتحقيق، إلى جانب جهود البحث لضبط الجناة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا على تتبع مسار الأموال والمقتنيات المسروقة، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحقق من العناصر المشبوهة في محيط الواقعة.

ويُشار إلى أن جميع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام لا تزال في إطار المعلومات الأولية، ولم تُصدر الجهات الأمنية أو القضائية المختصة بيانًا رسميًا نهائيًا بشأن تفاصيل القضية أو نتائج التحقيقات حتى الآن.  

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نوال الدجوي الدكتور نوال الدجوي مدينة 6 أكتوبر بمديرية امن الجيزة
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