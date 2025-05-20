الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

حريق في عقار قرب أكاديمية الفنون بالعمرانية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ورشة ميكانيكي في العمرانية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل ورشة ميكانيكي بجوار أكاديمية الفنون بدائرة قسم شرطة العمرانية.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابسات الواقعة عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

 

وكان قد تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع السويس.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وبالفحص تبين  اشتعال النيران داخل ورشة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 6 أدوار بجوار الأكاديمية.

ونجح قوات رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران وفرض كردون أمني لعدم امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الحماية المدنية ميكانيكي قسم شرطة العمرانية المعمل الجنائي
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