الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

إخماد حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب بزراعات نخيل بمنطقة بئر ٤ بالقصر بمركز الداخلة، وذلك من خلال الدفع بسيارات الحماية المدنية بالمركز وخزانات الإطفاء بالمراكز المجاورة؛ للسيطرة على الحريق ومنع إمتداد للمناطق المجاورة بالرغم من نشاط وسرعة الرياح التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه جاري أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل على مساحة 2 فدان والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح أو الماشية، وموجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية لجهودهم في سرعة السيطرة على الحريق.

نشوب حريق بمزارع نخيل بقرية القصر
وكان حريق نشب قبل قليل في مزارع النخيل بقرية القصر التابعه لمركز الداخله بالوادى الجديد، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطره  علي الحريق بمنطقة مزارع نخيل  بقرية القصر  وذلك بعد  اشتعال النيران  وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح.

وكان اللواء محمد ابو الليل مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغا  يفيد نشوب حريق بزراعات نخيل بمنطقة زراعات النخيل بقرية القصر التابعه لمركز الداخله  مما اسفر عن التهام النيران لعدد كبير من اشجار النخيل وسط محاولات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران ومنع امتدادها للمناكق المجاورة لها.
 

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