إخماد حريق بأحد الفنادق الشعبية بالسوق السياحى القديم فى أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية، والذين نجحوا فى السيطرة على حريق بفندق شعبى وإخماده قبل امتداده للمحلات والمنطقة المحيطة، وذلك فور إخطاره من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة باندلاع حريق فى أحد الفنادق الشعبية بالسوق السياحى القديم.

سرعة التعامل مع الحريق

أشاد محافظ أسوان بسرعة التعامل مع الحريق من جانب الحماية المدنية، مما ساهم فى عدم وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وفى نفس السياق تم تحويل واقعة الحريق إلى جهات التحقيق المختصة للتعرف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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