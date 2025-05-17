الأمن يحررعاملا اختطفه مهندس ديكور ونجله وصديقه بالجيزة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي مهندس ديكور ونجله وصديق الأخير بتهمة، خطف عامل وإخفائه داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك من خلال عدة أكمنة أعدت للمتهمين من قبل رجال المباحث العامة، أسفرت عن القبض عليهم وتحرير المختطف.

تلقي مدير مباحث الجيزة بلاغا من شقيق المجني عليه بتغيب شقيقه، وتلقيه مكالمة من أشخاص أكدوا اختطاف شقيقه، وأخبروه أنه نصب عليهم في مبلغ 100 ألف جنيه، وطالبوه بتسليمهم المبلغ مقابل إطلاق سراحه .

تم إعداد خطة أمنية بإشراف مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، وتم ضبط المتهمين سالفي الذكر وتحرير المجني عليه من داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد، وأكد المختطف أن المتهمين أجبروه علي التوقيع علي ايصال أمانة وترويعه وتهديده.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة الاختطاف، وأنهم أجبروا العامل علي التوقيع علي ايصال أمانة، بعدما نصب عليهم واستولى منهم على 100 ألف جنيه.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من عامل يبلغ من العمر51 سنة، مفاده، تغيب شقيقه.



وقال مقدم البلاغ: إنه تلقى مكالمة هاتفية، قال خلالها المتصل، إن شقيقه المتغيب محتجز لديه، بسبب نصبه عليه فى 100 ألف، وطلب منه الحضور ومعه المبلغ لاستلام المختطف.



وبإجراء التحريات وتتبع الهاتف تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس ديكور، ونجله وصديق الثانى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة

وجار عرضهم علي النيابة للتحقيق.

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