السيطرة على حريق بمحل تجاري لبيع إطار السيارات بإمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل محال تجاري لبيع إطار السيارات بمنطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتم نقل شاب مصاب بدرجة حروق كبيرة للمستشفي، وبالفحص تبين أن سبب الحريق قيام شاب بسكب بنزين على نفسه وإشعال الحريق به، وتمكن الأهالي من إنقاذه بينما امتداد الحريق للمحل الذي نجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق ونقل المصاب للمستشفى، وذلك فور أن تلقي رجال البحث الجنائي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وأشارت التحريات الأولية أن العاملين بالمحل تفاجؤةل بالمصاب يدخل عليهم المحل ويردد كلمات تؤكد أنه غير طبيعي، ثم سكب كمية من مادة مشتعلة على ملابسه قبل أن يشعل النار في نفسه، ما تسبب في انتشار النيران بسرعة داخل المكان.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحال المجاورة، وأسفر الحادث عن تلفيات جسيمة بالمحل.

وتواصل رجال المباحث جهودها في جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة.

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