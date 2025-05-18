بعد اتهام بسمة وهبة لخالد يوسف وزوجته، ما هي الحالات المسموح بها لتسجيل المكالمات؟

ما زالت قضية اتهام الإعلامية بسمة وهبة للمخرج خالد يوسف وزوجته بالتشهير بها وتسجيل مكالمات لها دون إذن وتزييفها، تثير تفاعل رواد السوشيال ميديا الذين أخذوا يتساءلون عن العقوبة المقررة عن الحالات التي يتيح فيها القانون تسجيل مكالمات عبر الفون والعقوبة المقررة على من يخالف ذلك.

كل ذلك نجيب عنه في التقرير التالي..

أولا- حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات دون إذن النيابة..

ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.

ـ التسجيل لأحد الأشخاص فى مكان عام.

ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك أو تهديدك أو ابتزازك فى التليفون.

ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة.

ثانيا-عقوبة تسجيل مكالمات بدون إذن النيابة العامة..

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

-يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، كل من قام بتسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده.

- أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.

ثالثا-خطوات تحرير محضر رسمي بمباحث الإنترنت عن تسجيل مكالمات..

-المبادرة بالاتجاه لمديرية الأمن التي يتبع لها المُشتكي أو المجني عليه.



-التوجه لإدارة مباحث الإنترنت ومن ثم تحرير محضرًا إما بنفسه أو عن طريق وكيله أو من ينوب عنه.



-تقديم الدلائل والبراهين الكافية لإثبات الجرم أيًا كان سواء ابتزاز أو سب وقذف أو نصب أو سرقة عن طريق تقديم نصوص الرسائل أو تسجيلات المكالمات أو الرسائل الصوتية أو الصور أو حتى المقاطع.



-جهة تحرير محاضر الجرائم الإلكترونية

تتولى الجهات المختصة في الدولة التي يتواجد بها المجني عليه تحرير المحاضر بمباحث الإنترنت فيما يتعلق بمحاولات الهجرة الغير شرعية وعمليات النصب والاحتيال والجرائم المصرفية والسب والقذف والابتزاز.

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